Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerle toplantı düzenledi

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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Kisir Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda, çiftçilerin 2024 yılı üretim sezonunda karşılaştıkları sorunlar masaya yatırılırken, sorunların çözümüne yönelik öneriler ve talepler dinlendi.

Toplantıda, hayvancılık alanında planlı üretim ve yeni destekleme modeli hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Çiftçiler, böyle bir toplantının düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarının çözüme kavuşturulması ve daha verimli bir üretim sezonu için yetkililerden destek beklediklerini ifade ettiler. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kisir Mahallemizde yapılan çiftçi toplantımızda çiftçilerimizin 2024 yılı üretim sezonunda karşılaştıkları sorunlar konuşuldu. Bu konular hakkındaki çözüm önerileri ve talepleri alındı. Hayvancılıkta planlı üretim kapsamında yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi" ifadelerine yer verildi. - AYDIN