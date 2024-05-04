Soma'da hayatını kaybeden madencilerin anısına fidan dikildi - Son Dakika
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Yerel

Soma'da hayatını kaybeden madencilerin anısına fidan dikildi

Soma\'da hayatını kaybeden madencilerin anısına fidan dikildi

Manisa'nın Soma ilçesindeki Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden Ordulu madencilerin anısına dernek bahçelerine fidan dikti. Dernek, fidanlara madencilerin isimlerinin olduğu plakaları çakarak hatıralarını yaşatmayı amaçlıyor.

04.05.2024 15:43
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Manisa'nın Soma ilçesindeki Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticileri ve üyeleri, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden Ordulu madencilerin anısına dernek bahçelerine fidan dikti.

13 Mayıs 2014 yılında Soma'da meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının acısı hala yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Soma ilçesindeki Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticileri ve üyeleri de faciada hayatını kaybeden Ordulu madencilerin isimlerini yaşatmak için dernek bahçelerine fidan dikimi gerçekleştirdi. Dernek tarafından yapılan açıklamada, madende hayatını kaybeden 301 şehide rahmet ve yakınlarına başsağlığı dilendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hayatını kaybeden 301 şehit madencimizin arasında bulunan Hüseyin Avkaş, Ferhat Avkaş, Sadettin Yılmaz, İsa Sadan ve ilçemizdeki başka madende hayatını kaybeden Salih Ayber'in hatıralarını burada yaşatmak hem de onların ailelerini onurlandırmak için böyle bir çalışma yaptık. Maden şehitliğine giderek hayatını kaybetmiş madenciler için dualar ettik. Diktiğimiz fidanlara da onların adının olduğu plakaları korkuluklarına çakarak isimlerinin ve hatıralarının yaşamasını istiyoruz. Emeği geçen yöneticilerimiz ve üyelerimizden Allah razı olsun. Hayatını kaybeden tüm madencilerimizin ruhları şad olsun" - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Maden, Soma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soma'da hayatını kaybeden madencilerin anısına fidan dikildi - Son Dakika

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