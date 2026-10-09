Soma'da maden göçüğünde ölen 5 işçi, birinci haftada hayır etkinlikleriyle anıldı - Son Dakika
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Soma'da maden göçüğünde ölen 5 işçi, birinci haftada hayır etkinlikleriyle anıldı

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Soma\'da maden göçüğünde ölen 5 işçi, birinci haftada hayır etkinlikleriyle anıldı
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Soma'da 1 Ekim'de maden göçüğünde yaşamını yitiren 5 işçi, kazanın birinci haftasında hayır etkinlikleriyle dualarla anıldı. Belediye ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla pilav ile lokma ikram edildi, Başkan Sercan Okur başsağlığı diledi.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim'de meydana gelen maden göçüğünde yaşamını yitiren 5 işçi, kazanın birinci haftasında düzenlenen hayır etkinlikleriyle anıldı. Soma Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliklerde pilav ve lokma dağıtıldı.

Soma ilçesinde 1 Ekim'de özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 maden işçisi, kazanın birinci haftasında düzenlenen hayır etkinlikleriyle anıldı. Soma Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlara pilav ve lokma ikram edildi.

Soma Belediyesi önünde düzenlenen lokma hayrına YENİ Parti Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy da katıldı. İlçede gerçekleştirilen anma etkinliklerinde, maden faciasında yaşamını yitiren işçiler dualarla anıldı.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, 13 Eylül Parkı'nda Çölyak Derneği ile birlikte düzenlenen hayır etkinliğinde yaptığı açıklamada, 1 Ekim'de yaşanan maden kazasında 5 işçinin hayatını kaybetmesinin ilçeyi derin bir üzüntüye boğduğunu söyledi.

Kazanın birinci haftasında hayatını kaybeden madencilerin anısına hayır düzenlediklerini belirten Okur, Soma Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür ederek,  "Allah yapılan hayırları kabul etsin. Vefat eden madencilerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah bir daha böyle kazaların yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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