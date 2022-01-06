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Son dakika haber! Liseli gençler para biriktirerek Çad'a su kuyusu açtırdı - Son Dakika

Son dakika haber! Liseli gençler para biriktirerek Çad'a su kuyusu açtırdı

06.01.2022 09:59
Son dakika haber! Liseli gençler para biriktirerek Çad'a su kuyusu açtırdı

Son dakika haber: Orta Afrika ülkesi olan Çad'da Diyanet işleri Başkanlığı aracılığıyla su kuyusu açtırdı.

Orta Afrika ülkesi olan Çad'da Diyanet işleri Başkanlığı aracılığıyla su kuyusu açtırdı.

Maddi zorluklar sebebiyle su çıkarılamayan Afrika kıtasında yaşayan insanların günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve tarım alanında kuraklıktan dolayı yaşanan verimsizliğin önüne geçilmesi amacıyla öğrenciler tarafından başlatılan yardım kampanyasının ardından Kuzey-Orta Afrika ülkesi olan Çad'ın bir köyünde açılan su kuyusu açtırıldı. Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yöneticileri, öğretmenleri, velileri ile mezun öğrenciler kampanyaya destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılan bağış ile birlikte su kuyusu ülkede açılarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. - DÜZCE

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Orta Afrika, Çad, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Liseli gençler para biriktirerek Çad'a su kuyusu açtırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Liseli gençler para biriktirerek Çad'a su kuyusu açtırdı - Son Dakika
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