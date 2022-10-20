Son dakika haberi! Kars'ta şehit annesi Asiye Balk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kars'ta şehit annesi Asiye Balk hayatını kaybetti

20.10.2022 16:49
Son dakika haberi! Kars'ta şehit annesi Asiye Balk hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre 1994 yılında Siirt-Eruh kırsalında mayın patlaması sonucu şehit düşen Piyade Er Hayrettin Balk'ın annesi Asiye Balk hayatını kaybetti.

1994 yılında Siirt- Eruh kırsalında mayın patlaması sonucu şehit düşen Piyade Er Hayrettin Balk'ın annesi Asiye Balk hayatını kaybetti.

Kars'ın Digor ilçesi Gülheyran köyünde bugün öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilen Asiye Balk, rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

Şehit annesi Asiye Balk'ın cenaze törenine; Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14.Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Selim Kaymakamı Cengizhan Ankara, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve vatandaşlar katıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Asiye Balk'ın defnedilmesinin ardından Şehit Piyade Er Hayrettin Balk'ın mezarını da ziyaret ederek, Fatiha okudu ve dua etti - KARS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Kars'ta şehit annesi Asiye Balk hayatını kaybetti - Son Dakika

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