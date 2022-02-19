Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'ncü yıl dönümü nedeniyle 6 gün sürecek olan etkinliklerin 4'ncü gününde Kop Dağı'nda Şehitlere Saygı Yürüyüşü düzenlendi.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Doğu ve Karadeniz hattı üzerindeki stratejik konumu nedeniyle bölgeyi ele geçirmek isteyen Rus kuvvetlerine karşı Mareşal Fevzi Çakmak Paşa idaresindeki Türk birliklerinin Kop Dağı'nda ki destanlaşan müdafaasında şehit olan Mehmetçikler düzenlenen saygı yürüyüşü ile anıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte, Kop Şehitlik Anıtı'na çiçekler bırakıldı, dualar edildi. Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'ncü yıl dönümü nedeniyle kürsü konuşması yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "15 Temmuz 1916 yılında Osmanlı imparatorluğunun Doğudaki büyük üstlerinden biri olan Erzurum'un, Ruslar tarafından işgal edilmesiyle başlayan harekatta, General Nikolay Yudeniç'in bir ifadesi var, artık bundan sonra karşımızda Türk ordusu yok, Türk askeri yok, Çarın emri gereği Haziran başlarında İstanbul önlerinde olacağız diyordu ve o arzularla yola çıktılar onlar Erzurum- Trabzon arasındaki bu Kop Dağları'nın hesabını yapamadılar. 6 Mart 1916 yılında başlayan ve 16 Temmuz 1916 yılına kadar süren kanlı bir çarpışmanın içinde kendilerini buldular. Kop Dağları'nda oluk oluk kan aktı. Burada cesetlerden kaleler yapıldı" dedi. Kop Dağı'nın Türk milleti açısından önemine değinen Pekmezci, "Bugün Kop Dağı'nda bir bayrak dalgalanır, o bayraktan kopan küçük zerrecikler kara toprağa düşer. Sanki onlar torunlarının atalarına minnet duygularının yansıdığı birer nişanedir. Bugün burada bizlere bu cennet vatanı emanet edenleri, aziz ordumuzu, kahraman hemşerilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ay yıldızlı bayrak altında şehitler verdik, ruhları şad olsun" şeklinde konuştu. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise konuşmasında Kop Dağı müdafaasını yapanların manevi huzurunda toplandıklarını belirterek, "Kop Dağı müdafaası sadece bizim açımızdan değil, dünya tarihi açısından çok mühim bir olaydır. Biraz önce Belediye Başkanımız Rus komutan Yudeniçten bahsetti. Yudeniç'in ifadesiyle 6 ay içerisinde İstanbul'un fethedilmesini kendilerince plan yapıyorlardı. Bu manada Kop Dağları'nda yapılan mücadele ile müdafaa savunmasıyla bu gerçekleştirilemedi. Burada öyle bir birliktelik, vatan aşkı ortaya koyuldu ki özellikle Bayburt halkı başta olmak üzere, Trabzon, Erzurum halkı başta olmak üzere yöre halkı burada ordusuyla, devletiyle, milletiyle bir oldu bu Kop Dağları'nı geçilmez kıldı. Bu dağları geçilmez kılanları rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Kahraman Bayburt halkını her yerde kahramanlıklarıyla anıyoruz, Kop Dağları'nın geçilmez olduğunu burada görmüş oluyoruz" ifadelerine yer verdi. Yürüyüş, Komando Andının yapılması ve Kop Şehitliği'nde duaların edilmesiyle son buldu.

Şehitlere Saygı Yürüyüşü'ne Vali Cüneyt Epcim, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 17. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutan Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, kamu kurumlarının amileri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT