Aydın'da soğuk ve yağışlı havadan etkilenen pazar esnafı soğuk havadan tenekelerin içerisinde yaktıkları ateşlerle ısınarak korunmaya çalışıyor.

Aydın'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açan pazar esnafı tezgahlarının yanlarına koydukları tenekelerde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Pazara gelen müşterilerin de yararlandığı ateş tenekeleri vatandaşları soğuktan koruyor. Aydınlı pazarcılar, "Son günlerde soğuklar da iyiden iyiye kendini hissettirdi. Zaman zaman da yağmur yağdığı için de ıslanıyoruz. Soğuk günlerde bu ateşi yakıp ısınmazsak hasta oluruz. Çok erken saatlerde gelip tezgahlarımızı açıyoruz, geç saatlerde de tezgahlarımızı toplayıp gidiyoruz. Ortalama 12 saat sokaktayız. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Bizler de yanımızda getirdiğimiz odun parçaları ile ısınmaya çalışıyoruz. Üşüyen müşterilerimiz de zaman zaman ateş başına geçerek ısınıyor" ifadelerini kullandılar. - AYDIN