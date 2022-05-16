Son dakika haberleri... Rahmi Yavuz hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Rahmi Yavuz hayatını kaybetti

16.05.2022 09:25
Son dakika haberleri... Rahmi Yavuz hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Kurucu Başkanı Rahmi Yavuz, Ankara'da hayatını kaybetti.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Kurucu Başkanı Rahmi Yavuz, Ankara'da hayatını kaybetti.

1990'lı yıllarda Kayseri'de Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nin kurucu başkanlığını yapan ve Kayseri'de uzun süredir sendika başkanlığı yapan Rahmi Yavuz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de uzun yıllar Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yapan, sonrasında Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreteri görevine seçilen Rahmi Yavuz, 1 dönem Hizmet İş Sendikası Genel Merkezi'nde genel sekreter olarak görev yapmıştı. Son olarak Öz Taşıma-İş Sendikası'nda teşkilat uzmanı olarak görev yapan Rahmi Yavuz, evli ve 7 çocuk babasıydı.

Doğum gününde hayatını kaybeden Rahmi Yavuz'un cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - KAYSERİ

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Hizmet İş Sendikası, Kayseri, Sendika, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Rahmi Yavuz hayatını kaybetti - Son Dakika


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