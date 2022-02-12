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Son dakika... Şırnak'ta jandarmadan eğitime destek - Son Dakika

Son dakika... Şırnak'ta jandarmadan eğitime destek

12.02.2022 10:50

Son dakika haberi: -Şırnak'ta Jandarmadan eğitime destek Şırnak'ın Uludere ilçe jandarma ekipleri, Hilal-Şeyhan ilkokulunda açılan kütüphaneye 1500 adet kitap desteğinde bulundu.

- Şırnak'ta Jandarmadan eğitime destek

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçe jandarma ekipleri, Hilal-Şeyhan ilkokulunda açılan kütüphaneye 1500 adet kitap desteğinde bulundu.

Jandarma personeli, Uludere ilçesine bağlı Hilal Beldesinde Hilal-Şeyhan ilkokulunda açılan kütüphaneye 1500 adet ilkokul seviyesinde kitap ve otyun stantları hediye etti. Kütüphane açılışına Hilal Belediye Başkanı Cafer Benek, Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Jandarma merkez komutanı Binbaşı Alper yılmaz ve öğrenciler katıldı.

Milli eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı kütüphanesiz okul kalmayacak projesi kapsamında ilçede 27 tane kütüphane kurduklarını söyledi. Kütüphanelerde kitap konusunda bazı eksikliklerin olduğunu belirten Demirtaş, "Hilal Beldesi Hilal ilkokulunda İlçe jandarma komutanlığımız, İlçe jandarma trafik tim komutanlığımızın birlikte çalışması sonucunda bu gün açılışını yaptığımız kütüphanemize 1500 adet kitap bağışlayarak kitap konusunda kütüphanemizi zenginleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Nehir Babat, kütüphanelerini açtıkları için çok mutlu olduğunu, çok güzel bir kütüphane açtıklarını kaydetti. Babat, en güzel günlerine jandarma ekiplerinin kendilerine destek olduğu için teşekkür ettiğini ifade etti.

Son dakika... Şırnak'ta jandarmadan eğitime destek
Son dakika... Şırnak'ta jandarmadan eğitime destek
Son dakika... Şırnak'ta jandarmadan eğitime destek

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Hisarcık, Jandarma, Şırnak, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Şırnak'ta jandarmadan eğitime destek - Son Dakika


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