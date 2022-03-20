Sosyal medya hakareti cezasız kalmasın diye 2 yıl bekledi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta avukatlık yapan Serpil Yabanoğlu, 2020 yılının Nisan ayında ünlü işletmeci Celal Çapa'nın eşi Şebnem Çapa'nın sosyal medyasında bir fotoğrafına yorum yaptı. Fotoğrafla ilgisi olmayan başka bir kullanıcı tarafından kendisine yapılan hakaret yorumuna ise Yabanoğlu, cezasız bırakmamak için 2 yıldır hukuki mücadele veriyor.

2020 yılının Nisan ayında pandemi nedeniyle herkesin evde olduğu bir dönemde yaşanan olayda, Yabanoğlu sosyal medya hesabına bakarken, ünlü İşletmeci Celal Çapa'nın eşi Şebnem Çapa'nın bir cami fotoğrafı paylaştığını gördü. Fotoğraftaki camiyi Ortaköy Camiine benzeterek, Yabanoğlu, caminin hangisi olduğunu Çapa'ya sordu. Aradan bir zamana geçtikten sonra Çapa, fotoğraftaki caminin Bezmialem Valide Cami olduğunu söyledi. Çapa'ya teşekkür eden Yabanoğlu, daha sonra kendisine başka bir kullanıcı tarafından hareket edildiğini gördü. Bunun üzerine şahsı uyaran Yabanoğlu, hakaretlerin devam etmesi üzerine ekran fotoğraflarını alarak, Kahramanmaraş Cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulundu.

Yabanoğlu, sosyal medyada gezinirken, Şebnem Çapa adında İnstagram kullanıcısının, evinin çok güzel bir manzarasını paylaştığını belirterek, "Evinin balkon manzarasında, boğazla birlikte ön tarafta cami silueti vardı. Bende hesapta paylaşılan camiyi merak ettim. Çünkü Ortaköy Camiine çok benziyordu. Şebnem Çapa'ya yorum yaparak caminin neresi olduğunu sordum. Kendisi de nezaketen; 'Dolmabahçe Bezmialem Valide Cami' olduğunu söyledi" dedi.

"Başka bir kullanıcı yorum yaptı"

Yabanoğlu, bu sorudan dolayı başka bir kullanıcının hakaret ettiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Hemen arkasından aslında bu paylaşım ile hiç ilgisi olmayan, 'Erol Akbalık' isimli bir kullanıcı şahsıma yönelik; 'İşte bu caminin adını nasıl bilmezsin, sen aptal mısın? tatlı su sazanı' şeklinde aleni küçük düşürücü ithamlarda bulundu. Kendisini uyardım. Bu söylediklerinin hakaret içerikli olduğunu, ekran görüntüsü aldığımı ve şikayetçi olacağımı söyledim. Fakat devam etti. Buna benzer içerikle tekrar tekrar söylemlerde bulundu. Bu süreçte bu hakaretlerin yanına kalmamasını özellikle bu tür sosyal medya hesaplar üzerinden paylaşımlarda bulunan, insanların çok özgür davrandığını, yaptıkları paylaşımlardaki sözleri, kullandıkları kelimelerin hakaret içerikli olabileceğini ve sonrasında suç teşkil edeceğini özellikle anlamaları için, avukatım Emine Ağaoglu'na vekalet verdim. Soruşturma sürecinden sonra iddianame hazırlandı. Şahsın hakkında hakaret suçlaması ile Kahramanmaraş 9 Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmak üzere dava açıldı. 18 Mart 2022 tarihi itibarı ile bu davanın ilk duruşmasıydı. Şahıs yaptığı hakaretleri inkar edemedi. Kabul etti. Artık alenilik ilkesi gereği de ağırlaştırılmış bir hakaret cezası alabileceği kanaatindeyim"

"Türk adaletine güvenin"

Avukat Ağaoglu ise müvekkilinin ve aynı zamanda meslektaşı Serpil Yabanoğlu'nun, 2020 Nisan aylarında sosyal medya aracılığı ile hakarete uğramış olduğunu kendisine ilettiğini söyleyerek, "Yaptığımız incelemeler neticesinde, kişinin söylemlerinin kaba konuşma ve davranışı aştığı ve hakaret boyutuna vardığını anladık. Bunun üzerine dava açtık. Vatandaşlara şunu önermek istiyorum. Sosyal medya mecralarında kullanılan kelimeler hakaret boyutuna ulaşan küfürler ve sözcükler kesinlikle yargılama sürecine yansıyor ve karşılık buluyor. Türk Ceza Kanununda, hakaret iftira ve bazen taciz boyutuna ulaşan sonuçlar doğruyor. Zannetmeyin ki, 'Bizi şikayette bulunuyor, bu şahıslar bulunamaz' diye. Böyle bir şey yok. Bakın suç tarihi 2020 yılının Nisan ayı, şu an geldiğimiz noktada bu şahıs Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılanıyor. Türk adaletine güvenelim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ