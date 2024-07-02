Kayseri'de 'Koruyucu Aile Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de 'Koruyucu Aile Günü' etkinliği düzenlendi

Kayseri\'de \'Koruyucu Aile Günü\' etkinliği düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 'Koruyucu Aile Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, spor aktiviteleri ve danslar eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, etkinlikten dolayı teşekkür edildi.

02.07.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 'Koruyucu Aile Günü' etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 'Koruyucu Aile Günü' Etkinliği düzenledi. Etkinlikte Spor A.Ş. eğitmenlerince çeşitli spor aktiviteleri ve danslar eşliğinde spor eğlenceleri ile oyunlar düzenlenirken koruyucu aileler ve çocuklar etkinlikte spor ve eğlence dolu bir günü geride bıraktı. Koruyucu Aile Günü Etkinliği'nde çocuklar spor ve eğlence dolu etkinlikte yaşıtları ile sosyalleşirken koruyucu ailelerde özel günlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından unutulmamış olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar ve koruyucu aileler özel etkinlikten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 'Koruyucu Aile Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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