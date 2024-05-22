Standart Dışı Plaka Kullananlara Uyarı - Son Dakika
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Standart Dışı Plaka Kullananlara Uyarı

Standart Dışı Plaka Kullananlara Uyarı

Mustafakemalpaşa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ş. Vahit Girgin, araçlardaki plaka standartları hakkında vatandaşları uyardı. Girgin, standart dışı plaka kullanımının para cezası yanında araç fenni muayenelerinde de kusur kabul edildiğini söyledi. Vatandaşların araçlarında standart dışı plaka kullanmaları halinde para cezası yanında araç fenni muayenelerinde de kusur kabul edilerek, değiştirilmesinin istendiği uyarısında bulunan Vahit Girgin, gerekli değişiklik yapılmadan fenni muayene onayının da verilmediğini sözlerine ekledi.

22.05.2024 11:25
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Mustafakemalpaşa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ş. Vahit Girgin, araçlardaki plaka standartları hakkında vatandaşları uyardı. Girgin, standart dışı plaka kullanımının para cezası yanında araç fenni muayenelerinde de kusur kabul edildiğini söyledi.

Girgin yaptığı açıklamada, " İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2024 tarihli ve ilgili sayılı yazıları ile araç sahiplerinin ve plaka basılan yerlerin uyarılması istenmektedir. Araçların tescil anında veya vatandaşların sonradan plaka görüntülerinde değişiklik yaptıkları görülmektedir. Oysa İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü plaka basım standartları dışında değişiklik yapılması veya değişik kalıp kullanılarak; rakam ve harf grupları arası birleşik olanlar, kalın punto ile yazılmış olanlar, harf ve rakamları farklı (köşeli) basım şekli olanlar ve ölçüleri farklı plaka takan araç sahiplerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 23.maddesi gereği 'İdari Trafik Cezası' tutanağı tanzim edilmektedir" dedi.

Vatandaşların araçlarında standart dışı plaka kullanmaları halinde para cezası yanında araç fenni muayenelerinde de kusur kabul edilerek, değiştirilmesinin istendiği uyarısında bulunan Vahit Girgin, gerekli değişiklik yapılmadan fenni muayene onayının da verilmediğini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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