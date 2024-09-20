Subliminal Mesajlar Tehlikesi

Yerel

Son dönemde hızla gelişen teknoloji, getirdiği kolaylıkların yanı sıra bazı zararlara da kapı aralıyor. Uzmanlar, internet üzerinden bilgisayar oyunlarındaki cinayet, hırsızlık gibi bilinçaltı mesajlarla olumsuz olayları normalleştirerek ilerleyen dönemlerdeki zararlarına dikkat çekiyor.

İnternet siteleri ve oyunları üzerinden bilinçaltı faaliyetler her geçen gün artıyor. Ekran üzerinden subliminal mesajlarla vatandaşların görüş açısını yönlendirmek isteyenler, hedeflerini hemen gerçekleştiremese de normalleştirme aşamasını başarılı bir şekilde tamamlıyor. Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Başkanı, Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, "Eskiden savaşlar tankla, topla, tüfekle yapılıyordu. Niye savaş yapılıyordu, neden ordular gidip diğer ülkeye saldırıyordu ya da savaşıyordu sorularının cevabı ise istediği şeyleri yaptırtmak için tabii. Artık tank, tüfek bunlar bir tarafa bırakıldı, savaşlar ekranlarla yapıyor" dedi.

"Manevi duyguları ezen, yok eden mesajlarla bir şekilde tüm dünyaya düzen çekiliyor"

Gelişen teknoloji ile beraber dünyada dijital ortamların artık bilinçaltı mesajları beraberinde getirdiğine dikkat çeken Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, "Nedir bu subliminal mesaj dediğimiz nokta? Sesle, renkle, kokuyla ve benzeri şekilde bizim bilincimizin direkt alamayacağı ancak diğer taraftan bilinçaltımızın alacağı, o yönde yönlendirmenin yapılabileceği şekildeki mesajların gönderilmesidir. Nasıl yapılıyor? Örneğin, çocuklardan başlayarak büyüklere varana kadar gönderilen subliminal dediğimiz bu olumsuz mesajlar özellikle çocuklarda çizgi filmlerde ve bilgisayar oyunlarında veriliyor. Özellikle olumsuz mesajlar cinsellikle alakalı, bilgisayar oyunlarında insan öldürmekle alakalı, hırsızlık, yani bir insanın dünyada insanca yaşayabileceği tüm o manevi duyguları ezen, yok eden ve bitiren mesajlarla bir şekilde tüm dünyaya düzen çekiliyor" ifadelerini kullandı.

"Bilinçaltı olduğu zaman hemen onu uygulamıyor ama normalleştiriyor"

Subliminal mesajların her yerde olduğunun altını çizen Doç. Dr. Küçükbezirci, "Örneğin tişört yazılarında bile madde kullanımıyla alakalı olan mesajlar verilebiliyor. İlk etapta insanlar belki bunu oradaki mesajı aldığı zaman ya da bilinçaltı olduğu zaman hemen onu uygulamıyor ama normalleştiriyor. Belli bir dönem sonra bu olumsuzlukların hepsi normalleşiyor ve insanlara tekrar tankla, topla, tüfekle yaptıramadıklarını normalleştirerek, bilinçaltına bu mesajları yükleyerek yaptırılabiliyor. Bunu önlemenin yolu hem devlet hem de millet yoluyla yapılabilir. Devlet yönüyle bu işle alakalı olan resmi kurumların önleyici mekanizmalarını devreye geçirmesi olabilir. Birey olarak da bilmediğimiz ya da belli yayın kurumları tarafından mesajların verildiği özellikle özel kanallar da var. Hatta bunların içerisinde şu anda gündemde olan Türkiye'yi kötüleyici olan filmlerin ve dizilerin yer aldığı bazı yayın organları var. O tür kurum kuruluşlarda, özellikle de günümüzde propaganda yapılıyor. Bu bahsetmiş olduğum tamamıyla Türkleri ve Türkiye'yi kötüleyen bir dizi başlıyor şu anda. Ne yapıyor orada, insanları bu şekilde Türklere ve Türkiye'ye karşı bir ön yargılı ve tırnak işareti içerisinde belirtmek gerekirse 'Barbar Türkler' olarak tanıtıyor. Bu mesajları bireysel olarak önleyebilmenin yollarından biri de bu tür yayınları, bu tür kanalları takip etmemektir" diye konuştu. - KONYA