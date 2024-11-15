Sude Naz Baba Mesleğinin İhtisası - Son Dakika
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Sude Naz Baba Mesleğinin İhtisası

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Osmaniye'de Sude Naz, babasının oto bakım servisinde çırak olarak mesleğe adım atıyor.

15.11.2024 11:56
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Babasının mesleğine merak saran Sude Naz, sanayide çırak oldu

OSMANİYE - Osmaniye'de mesleki eğitim öğrencisi Sude Naz Çerçi, çırak olarak eğitim aldığı babasının oto bakım servisinde hem aile mesleğini öğreniyor hem de eğitim sürecini devam ettiriyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Sude Naz Çerçi, küçük yaşlardan itibaren babasına ait oto bakım atölyesinde zaman geçirmeye başladı. Babası ve ağabeyine yaptığı ziyaretlerde araçlara olan ilgisini fark eden Çerçi, baba mesleği olan otomobil tamirciliğine merak sardı. Lise eğitiminde Düziçi Mesleki Eğitim Merkezi'nde Motorlu araçlar teknolojisi seçen Sude Naz Çerci, çırak olarak girdiği atölyede hem eğitimini tamamlamaya hem de iyi bir usta olmaya çalışıyor. Atölyede abisi ve babasıyla birlikte çalışan Çerçi, "Hedefim astsubay olmak, eğer astsubay olursam askeriyenin içerisinde de bu mesleğe devam edeceğim "dedi.

"Burada tamir yapmayı çok seviyorum arabalarla ilgilenmeyi çok seviyorum"

Küçüklüğünden beri otomobillere olan merakı sayesinde baba mesleğine seçtiğini söyleyen Sude Naz Çerçi, "Düziçi Mesleki Eğitimde öğrenciyim babamın kendine ait işyeri var hem oto bakım servisi hem de oto yıkama olarak. Burada tamir yapmayı çok seviyorum arabalarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Küçüklüğümden beri arabalara bir ilgim var babam her arabaya bindiğinde gaz vermeye arabanın anahtarını almaya sürekli arabalarla ilgilenmeye çalışıyordum. Şimdilerde ise babamın işyerinde abim ve babamla beraber çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum ilerde bu mesleği devam ettirmek istiyorum ama öncelikli hedefim astsubaylık inşallah astsubay olabilirsem askeriyede bu mesleğe devam etmek istiyorum " diye konuştu.

"İnşallah ilerde kızıma kendisine ait bir servis kurarız"

İlerleyen zamanda kızı Sude için bir servis açmak istediğini söyleyen babası ve ustası Atila Çerçi, " Ben kızımı her konuda destekliyorum mesleki eğitime başlattım. Mesleki eğitimde de kızımın projede iyi ilerlediğini gördüm şuan ki kendi işyerim olan serviste kızım çalışıyor bu konuda da kızımın tamamen arkasındayım ilerleyen zamanlarda da çocuklarımızla birlikte daha da ilerleyeceğimize inanıyorum. İnşallah ilerde kızıma kendisine ait bir servis kurarız. Hayatımıza bu şekilde çocuklarımla şirket olarak devam ediyoruz. " dedi.

Sude Naz Baba Mesleğinin İhtisası
Kaynak: İHA

Osmaniye, Otomobil, Düziçi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sude Naz Baba Mesleğinin İhtisası - Son Dakika

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