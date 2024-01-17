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Şuhut'ta Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Şuhut'ta Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kampanyada 50 gönüllü kan bağışında bulundu.

Şuhut\'ta Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi
17.01.2024 - 10:20,  Güncelleme: 10:24
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her hafta düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi tarafından Hükümet Konağı önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Yapılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ilk olarak araç içerisinde kurulan sistemle kan bağışı yapabilmeleri için testten geçti. Uygun görülen kişiler gönüllü kan bağışında bulunarak destek verdi. Kan bağışı kampanyasına 50 gönüllü katılırken, Kızılay ekipleri tarafından gönüllü kan bağışında bulunan vatandaşlara ikramda da bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şuhut'ta Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi - Son Dakika
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