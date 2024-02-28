Süleymanpaşa Belediyesi Kadın Personeline Sağlık Eğitimi Düzenledi - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesi Kadın Personeline Sağlık Eğitimi Düzenledi

Süleymanpaşa Belediyesi Kadın Personeline Sağlık Eğitimi Düzenledi

Süleymanpaşa Belediyesi, kadın personelinin sağlığını desteklemek amacıyla bir eğitim etkinliği düzenledi. Etkinlikte kanserin erken teşhisinin önemi ve sağlıklı beslenmenin rolü üzerine bilgilendirici bir program gerçekleştirildi.

28.02.2024 17:37  Güncelleme: 17:43
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Süleymanpaşa Belediyesi, kadın personelinin sağlığını desteklemek amacıyla bir eğitim etkinliği düzenledi. Kurum, kanserde erken teşhisin önemi ve sağlıklı beslenmenin rolü üzerine bilgilendirici bir program gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikte, kanserin erken teşhisindeki önemi ve sağlıklı beslenmenin kanser riskini azaltmada nasıl etkili olduğu konuları ele alındı. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) eğitmenleri ve beslenme uzmanları tarafından sunulan bilgilendirici sunumlar, katılımcıların bilinçlenmesine ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerine katkı sağladı.

Personel sağlığına yönelik etkinlikler sürecek

Eğitim programı, katılımcılar arasında bilinçlenme ve farkındalık oluşturarak sağlıklı yaşam konusunda toplumsal bir etki oluşturma amacıyla düzenlendi. Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, benzer etkinliklerle personelin sağlığını desteklemeye ve toplumda sağlık bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamaya devam edileceği ifade edildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, kadın personelin sağlığının önemine vurgu yaparak, "Sağlık herkes için en değerli varlıktır. Kadınlarımızın sağlığını korumak ve desteklemek bizim için büyük bir önceliktir. Bu eğitim programıyla kadın personelimizin kanserle ilgili bilinçlenmelerine ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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