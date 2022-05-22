Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği'nden Akşener'e "Sultan Abdülhamid Han" tepkisi - Son Dakika
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Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği'nden Akşener'e "Sultan Abdülhamid Han" tepkisi

22.05.2022 09:38
Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği'nden Akşener'e "Sultan Abdülhamid Han" tepkisi

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir kanaldaki açıklamalarına tepki göstererek, "Sultan Abdülhamid Han yalnız değildir.

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir kanaldaki açıklamalarına tepki göstererek, "Sultan Abdülhamid Han yalnız değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yalnız değildir. Hiç kimse bu ülkeye fayda sağlayan devlet adamlarımıza fütursuzca saldıramaz" dedi.

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kuruluş toprağı Bursa İnegöl'de milli tarih şuuruyla bezenmiş gençlik yetiştirmek adına mücadele etmekteyiz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultan Abdülhamid Han ile ilgili ve demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanımıza 'ikinci kez istibdat' benzetmesi yaparak talihsiz açıklamalarda bulunmuştur. Tarihimize ve cumhurbaşkanımıza yapılan bu mesnetsiz ifadeleri Akşener'e aynı şekilde iade ediyoruz. Tarihi tarihçilere bırakmayı kendisine öneriyoruz. Sözde istibdat döneminin açıklanmasını sizden bekliyoruz. Derneğimizde veya kendisinin uygun göreceği bir platformda bu konuları karşılıklı görüşmeye davet ediyoruz. Tarihi şahsiyetlerimizi zedeleyici, birleştirmeden yoksun ayrıştırmayı, birbirimizden uzaklaştırıcı bu gibi ifadeler milletimizi ancak bölmeye iter. Ben buradan Meral Akşener'e sesleniyorum. Sultan Abdülhamid'i yine hedef gösterirse onu küçük düşürücü ve benzeri sözler sarf ederse dernek avukatlarımız yoluyla yasal olan tüm hukuki haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Sultan Abdülhamid Han yalnız değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yalnız değildir. Hiç kimse bu ülkeye fayda sağlayan devlet adamlarımıza fütursuzca saldıramaz, saldıranların karşısında Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği olarak her daim karşılarında olacağımızı buradan ilan ediyoruz. Israrla saldırmaya devam edilirse de Sultan Hamid'i sevenlerle birlikte demokratik yollarla İYİ Parti Genel Merkezi'nin önünde olacağız" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği'nden Akşener'e 'Sultan Abdülhamid Han' tepkisi - Son Dakika


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