Sultangazi\'de Esentepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

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Sultangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Esentepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona gelindi. Riskli olduğu tespit edilen yapıların yerine depreme dayanıklı binalar yapıldı.

Kentsel dönüşüm projeleriyle ilçenin çehresini değiştiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşların sosyal yaşam kalitesinin artması için çalışmalarını sürdürüyor. Depreme dayanıksız, riskli yapıların yerine depreme dayanıklı, modern binalar inşa ediliyor. Bu çerçevede Esentepe Mahallesi'nde 40 yıldır devam eden mülkiyet sorunu sebebiyle hizmet alamayan, aynı zamanda depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen yapılar için uygulanan dönüşüm çalışmalarında sona gelindi. Riskli binaların hak sahipleri mağdur edilmedi. Binaların yıkılarak, yerine daha modern binaların inşa edilmesi için uzlaşmaya varılmasının ardından bu süreç boyunca kiralar da belediye tarafından karşılandı.

"40 yıllık mağduriyeti giderdik"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Esentepe Mahallesi Dönüşüm Projemizle vatandaşlarımızın 40 yıldır süren mağduriyetlerini gidermiş oluyoruz. Mülkiyet sorunu olan, yapılan risk analizleri sonrasında depreme dayanıksız olduğu tespit edilen yapılarımızı 2021 yılında tespit ederek hemen çalışmaya başladık. Hak sahiplerimizle anlaşarak onları da mağdur etmeden depreme dayanıklı, modern yapılarımızı inşa ettik. Böylece vatandaşlarımızı depreme dayanıklı ve nitelikli konutlara taşırken, yaşam kalitesini de yükselterek Sultangazi'ye değer katan bir projeyi daha kazandırmış olduk. Hak sahiplerimizi ve komşularımızı en kısa zamanda evlerine kavuşturacağız" diye konuştu. - İSTANBUL