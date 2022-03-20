Sultangazi'de yürekleri ısıtan görüntü - Son Dakika
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Sultangazi'de yürekleri ısıtan görüntü

20.03.2022 00:58
Sultangazi'de yürekleri ısıtan görüntü

Sultangazi'de bir genç, soğuk havada el emeği örgülerini satmaya çalışan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı.

Sultangazi'de bir genç, soğuk havada el emeği örgülerini satmaya çalışan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı.

İstanbul Sultangazi'de yaşanan ve yüreklere adeta su serpen olayda bir genç, soğuk havada el emeği örgülerini satmaya çalışan yaşlı kadını fark edince yanına gidip tanıştı. Kadınla bir süre sohbet eden genç, kadının üşüdüğünü fark edince sattığı eşyaları 300 TL karşılığında satın aldı. Genç ve yaşlı kadın arasında geçen diyalog ise yüzleri tebessüm ettiren sahnelere neden oldu. - İSTANBUL

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Sultangazi, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultangazi'de yürekleri ısıtan görüntü - Son Dakika


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