Suriye'deki Alevi Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Suriye'deki Alevi Saldırıları Protesto Edildi

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu, Suriye'deki Alevilere yönelik saldırıları protesto etti.

10.03.2025 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mehmet Duran Özkan

(MALATYA) - Malatya Emek ve Demokrasi Platformu, Suriye'de Alevilere yönelik gerçekleşen saldırıları protesto etti. Protestoda, "Suriye'de, 8 Aralık 2024'te gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra, Alevilere ve diğer etnik gruplara yönelik sistematik ve bilinçli bir katliam sürüyor" denildi.

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu, Suriye'de Alevilere yönelik gerçekleşen saldırılar protesto edildi. Malatya Emeksiz Caddesi üst kavşağında bir araya gelen platform üyelerine, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve vatandaşlar destek verdi.

Platformun Malatya Şube Başkanı Latife Ulutaş, basın açıklamasında şunları söyledi:

"Suriye'de, 8 Aralık 2024'te gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra, Alevilere ve diğer etnik gruplara yönelik sistematik ve bilinçli bir katliam sürüyor! 8 Aralık'tan bu yana, İdlib, Humus, Hama ve Lazkiye kırsalında Alevi köyleri kuşatma altında, halk ölüm tehdidiyle yüz yüze bırakılmıştır. Değişik mecralarda yapılan anonslarla özellikle Alevi halkı hedef gösterilirken, saldırılar doruk noktasına ulaşmış durumdadır. Kaçırılan kadınlar tecavüz tehdidiyle sindirilmekte, gençler işkence edilerek katledilmekte, köyler yakılıp yıkılmakta ve faili meçhul cinayetler sıradanlık kazanmaktadır.

HTŞ ve onunla bağlantılı radikal İslamcı gruplar, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yıllardır Alevilere, Hristiyanlara, Ezidilere, farklı kimlik ve inançlardan insanlara yönelik etnik ve mezhepsel temizlik politikaları yürütmektedir. Bu gruplar, emperyalist güçlerin desteğiyle ayakta kalmakta ve bu destek sayesinde bölgede etnik ve mezhepsel yapıyı değiştirmeyi hedeflemektedir.

HTŞ emperyalist güçlerin desteğiyle Suriye'de yönetimi ele geçirdikten sonra 'Esad rejiminin artıklarını temizleme' adı altında bölge halkı üzerindeki baskı ve saldırılarını artırması bölgede azınlıklara yönelik katliamların önünü açmıştır. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre (SOHR), başta Alevilerin çoğunlukta olduğu Lazkiye olmak üzere, bölgede son birkaç gün içinde yaşanan çatışmalarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 900 sivil öldürülmüştür. Bazı kaynaklar ise ölü sayısının binin üzerinde olduğunu belirtmektedir.

HTŞ yönetiminin insanlığa karşı işlediği suçların yerinde araştırılması ve katliamların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere bağımsız heyetlerin oluşturularak acilen bölgeye gönderilmelerini öneriyoruz. Türkiye savaş mağdurlarına yönelik somut adımlar atarak bölgedeki mezhep temelli şiddetin önüne geçmek için derhal girişimlerde bulunmalıdır."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Demokrasi, Politika, Malatya, Aralık, Suriye, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriye'deki Alevi Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşı Öcalan, İmralı’da gözünden ameliyat olmuş PKK elebaşı Öcalan, İmralı'da gözünden ameliyat olmuş
Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Morata ve Aliti’nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
İstanbul’da gemi trafiğine sis engeli İstanbul'da gemi trafiğine sis engeli
Vedat Milor’dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum
Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
Atalanta, Juventus’a yağmur gibi gol attı Atalanta, Juventus'a yağmur gibi gol attı
Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu

19:37 PKK elebaşı Öcalan, İmralı’da gözünden ameliyat olmuş PKK elebaşı Öcalan, İmralı'da gözünden ameliyat olmuş
18:55 Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
18:10 Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
17:48 Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
08:50 Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
08:20 FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
08:16 Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
08:07 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Morata ve Aliti’nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
07:59 İstanbul’da gemi trafiğine sis engeli İstanbul'da gemi trafiğine sis engeli
07:51 Vedat Milor’dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum
07:37 Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
07:37 Atalanta, Juventus’a yağmur gibi gol attı Atalanta, Juventus'a yağmur gibi gol attı
07:29 Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 20:06:25. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'deki Alevi Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.