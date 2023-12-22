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Taksim'de Sağanak Yağış ve Rüzgar - Son Dakika
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Taksim'de Sağanak Yağış ve Rüzgar

Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şemsiyeler kırıldı, bazıları ıslanmaktan kurtulamadı.

Taksim\'de Sağanak Yağış ve Rüzgar
22.12.2023 - 17:10,
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Taksim'de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaş yolda yürümekte zorluk çekerken, bazılarının da şemsiyelerinin kırıldığı görüldü.

Taksim'de aniden etkili olan sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunurken, sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Kimisi ıslanmamak için kıyafetlerle kafalarını kapatırken, kimisi de dükkan ve bina altlarına sığındı. Bazı vatandaşların şemsiyeleri ise rüzgarın şiddetine dayanamayarak kırıldı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
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