Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kadın Personellere Çiçek Verdi

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Anneler Günü münasebetiyle belediyede görev yapan kadın personellere çiçek vererek günlerini kutladı.

Belediyede görev yapan kadın çalışanlarla belediye meclis salonunda bir araya gelen Başkan Yalçın, anneliğin önemine dair yaptığı konuşmada; "Biliyorum ve tahmin ediyorum buradaki kadın arkadaşlarım, kardeşlerim bacılarım evlatlarına iyi bir gelecek hazırlamak için sabahın erken saatlerinde kalkarak ilçemize ayrı bir güzelliği yaşatmak için çabalıyorlar. Ben sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizlere sonsuz bir sevgi ve özveri sunan tüm annelerimizin, anne adaylarının ve bu eşsiz duyguyu yüreklerinde taşıyan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyor, kaybettiğimiz tüm annelerimizi de rahmetle anıyorum." diye konuştu. Anne-çocuk ilişkisini kendi annesiyle yaşadığı bir örnekle anlatan Başkan Yalçın, "Geleceğimi söylediğim saatte gelmezsem annem hemen arar. Ben annemi, annem beni bir gün görmezse duramaz. Yaş ne kadar ilerlerse ilerlesin annelik hiç eksilmeyen bir duygu" dedi.

Başkan Yalçın, programın sonunda belediyede görev yapan kadın personellere günün anısına saksıda karanfil hediye etti. - KAYSERİ