Talas Belediyesi'ne ait taşınmazlar satışa çıkıyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi'ne ait taşınmazlar satışa çıkıyor

Talas Belediyesi\'ne ait taşınmazlar satışa çıkıyor

Talas Belediyesi'ne ait 4 villa parseli ve 3 ticaret parseli ihale ile satışa sunulacak. Satış geliri yeni yatırım ve hizmetlerde kullanılacak.

24.02.2024 11:11  Güncelleme: 11:15
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Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 4 villa parseli ve 3 ticaret parselinden oluşan taşınmazlar, düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak. Satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin yeni yatırım ve hizmetlerinde kullanılacak.

Belediye Meclis Salonu'nda 6 Mart 2024 Çarşamba günü saat 15.00'te encümen huzurunda gerçekleştirilecek ihalede ilk olarak Talas Mevlana Mahallesi'nde yer alan ticaret parselleri satışa sunulacak. İhaleler kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilecek.

Daha sonra Reşadiye ve Yukarı Talas'ta bulunan villa parsellerinin satış ihalesine geçilecek. Katılımın yoğun olması beklenen ihale ile ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından ve www.talas.bel.tr internet sitesinden alınabilecek. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'ne ait taşınmazlar satışa çıkıyor - Son Dakika

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