Talas Belediyesi\'ne ait taşınmazlar satışa çıkıyor

Yerel

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 4 villa parseli ve 3 ticaret parselinden oluşan taşınmazlar, düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak. Satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin yeni yatırım ve hizmetlerinde kullanılacak.

Belediye Meclis Salonu'nda 6 Mart 2024 Çarşamba günü saat 15.00'te encümen huzurunda gerçekleştirilecek ihalede ilk olarak Talas Mevlana Mahallesi'nde yer alan ticaret parselleri satışa sunulacak. İhaleler kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilecek.

Daha sonra Reşadiye ve Yukarı Talas'ta bulunan villa parsellerinin satış ihalesine geçilecek. Katılımın yoğun olması beklenen ihale ile ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından ve www.talas.bel.tr internet sitesinden alınabilecek. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir. - KAYSERİ