Talas Belediyesi Park ve Bahçelerde Bakım ve Yenileme Çalışması Yapıyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi Park ve Bahçelerde Bakım ve Yenileme Çalışması Yapıyor

Talas Belediyesi Park ve Bahçelerde Bakım ve Yenileme Çalışması Yapıyor

Talas Belediyesi, ilçedeki park ve bahçelerde kapsamlı bir bakım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, parkların vatandaşların dinlenip keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar olması için çaba sarf ettiklerini belirtti. Budama işlemleri ise uzman ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.

20.07.2024 09:59  Güncelleme: 10:01
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Talas Belediyesi, ilçedeki park ve bahçelerde kapsamlı bir bakım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Talas'ı daha yeşil ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Parklarımız ve bahçelerimiz, vatandaşlarımızın dinlenip keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar olmalı. Bu kapsamda bakım onarım ve budama çalışmaları yapıyoruz." dedi. Ağaçların sağlıklı ve estetik bir şekilde büyümelerini sağlamak amacıyla budama işlemleri hızla devam ediyor. Budama işlemleri, uzman ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor ve ağaçların genel sağlık durumları göz önünde bulundurularak yapılıyor.

Talas Belediyesi'nin bu çalışmaları, ilçe halkı tarafından büyük beğeni topluyor ve takdirle karşılanıyor. Belediye, vatandaşların öneri ve şikayetlerini de dikkate alarak park ve bahçelerdeki çalışmalarını sürdürecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Park ve Bahçelerde Bakım ve Yenileme Çalışması Yapıyor - Son Dakika

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