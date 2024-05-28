Talas Belediyesi Ticaret Merkezi İçin Açıklama Yaptı

Yerel

Talas Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada; "İlçe sakinlerinin ihtiyacını ortadan kaldıracak bu ticaret merkezine karşı çıkarak önünü kesmeye çalışmak, ilçe gerçeklerinden uzak olmak ve vatandaşın sesine kulak tıkamak demektir" denildi.

Talas Belediyesi olarak ilçenin hem park hem de sosyal yaşam alanı gibi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gerekli yerlerde gerekli adımları atmaya devam edileceğinin ifade edildiği açıklamada; "Talas Belediyesi İYİ Partili meclis üyeleri, meclis toplantısında kendilerine gerekli açıklamalar yapıldığı halde kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarını sürdürmektedirler. Konunun toplum tarafından daha iyi şekilde anlaşılması amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan 3 bin 650 metrekare park alanı, 2017 yılında Talas genelinde yapılan imar plan revizyonu kapsamında bölgenin ihtiyacı göz önünde bulundurularak ticaret alanına katılmıştır. Buna karşılık bölgede 39 bin 910 metrekare büyüklüğünde bir park planlanarak yeşil alan ihtiyacı fazlasıyla karşılanmıştır. Ayrıca imar planında bulunmamasına rağmen aynı caddenin devamında 100 bin metrekarelik Talas Millet Bahçesi tarafımızdan ilçeye kazandırılmıştır. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanların yaşadığı Talas'ta bir alış veriş-ticaret merkezinin eksikliği vatandaşlar tarafından sıkça dile getirilmektedir. İlçe sakinlerinin ihtiyacını ortadan kaldıracak bu ticaret merkezine karşı çıkarak önünü kesmeye çalışmak, ilçe gerçeklerinden uzak olmak ve vatandaşın sesine kulak tıkamak demektir. Ayrıca bilinmesi gereken bir gerçek de burasının 26.09.2016 tarih ve 9284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmiş olduğudur. Bölgede yapılan çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın proje ve uygulamalarına paralel şekilde sürdürülmektedir ve Menekşe Sitesinin inşaatı hızla devam etmektedir. Bir başka bilinmesi gereken gerçek de burası 'deprem toplanma alanı' değildir. Bu yöndeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Talas Belediyesi olarak ilçemizin hem park hem de sosyal yaşam alanı gibi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gerekli yerlerde gerekli adımları atmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ