Talas Musiki Cemiyeti'nden Unutulmaz Konser - Son Dakika
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Talas Musiki Cemiyeti'nden Unutulmaz Konser

Talas Musiki Cemiyeti\'nden Unutulmaz Konser

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kurduğu Talas Musiki Cemiyeti'nin Türk Müziği İcra Heyeti, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdiği konserle unutulmaz anlar yaşattı. Konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Türk Sanat Müziği eserleri seslendirildi.

11.11.2024 12:36  Güncelleme: 12:40
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından kurulan Talas Musiki Cemiyeti'nin Türk Müziği İcra Heyeti, Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Konferans Salonunda unutulmaz bir konser verildi.

Talas Musiki Cemiyeti Türk Müziği İcra Heyeti tarafından verilen konsere Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, akademik ve idari kadro ile personel ve aileleri katıldı. Şef Ahmet Yüksel idaresindeki konserde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların yanında Çanakkale, Hey Onbeşli, Havada Bulut Yok, Yanık Ömer, Çalın Davulları gibi birbirinden özel ezgiler seslendirildi. Türk Sanat Müziğinden seçkin eserlerin yer aldığı konserin son bölümünde salondakiler 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısına ellerinde Türk bayrakları ile eşlik etti.

Konserin sonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu tarafından şef Ahmet Yüksel'e çiçek ve plaket verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Musiki Cemiyeti'nden Unutulmaz Konser - Son Dakika

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