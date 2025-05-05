Talas Pati Evi, Başarılı Bir Doğal Yaşam Merkezi Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Talas Pati Evi, Başarılı Bir Doğal Yaşam Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Talas Pati Evi, Başarılı Bir Doğal Yaşam Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Talas Belediyesi bünyesindeki Pati Evi, başıboş köpeklerin toplanması, bakımı ve sahiplendirilmesi konusunda önemli çalışmalara imza atarak on binin üzerinde patiyi sıcak bir yuva ile buluşturdu. Başkan Yalçın, merkezi sadece bir barınak değil, aynı zamanda bir rehabilitasyon ve eğitim merkezi olarak tanımladı.

05.05.2025 11:27  Güncelleme: 11:28
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Talas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin sayılı doğal yaşam alanlarından biri olarak öne çıkan Talas Pati Evi Doğal Yaşam Merkezi, başıboş köpeklerin toplanması, bakımı ve sahiplendirilmesi konusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Açıldığı günden bu yana on binin üzerinde patiyi sıcak bir yuvaya kavuşturan Pati Evi, hayvanseverlerin de takdirini topluyor.

Talas genelinde çevre ve halk sağlığı için başıboş köpeklerin modern yöntemlerle toplandığı Talas Pati Evi'nde, toplanan sevimli patiler, veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Tedavi ve kısırlaştırma işlemleri tamamlanan patiler, doğal yaşam alanlarına uygun olarak tasarlanmış bölmelerde misafir ediliyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Pati Evi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, tesisin sadece bir barınak olmadığını, aynı zamanda can dostlar için bir rehabilitasyon ve yaşam merkezi olduğunu vurguladı. Başkan Yalçın; "Talas Pati Evi'ni kurarken temel hedefimiz, hemşehrilerimizin güvenliğini sağlarken, sahipsiz canlarımıza da insani şartlarda bakabilmekti. Bu doğrultuda modern ve doğal bir yaşam alanı oluşturduk. Pati Evimiz, 5,5 yıl önce açıldığı günden bu yana on binin üzerinde can dostumuza kapılarını açtı. Burada tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçleri titizlikle yürütülüyor ve imkanı olan vatandaşlarımızı patileri sahiplenmeye davet ediyoruz" dedi.

Talas Pati Evi'nin aynı zamanda çocuklar ve hayvanseverler için bir eğitim merkezi görevi gördüğünü de belirten Başkan Yalçın; ziyaretçilerin patilerle vakit geçirebildiğini ve hayvan sevgisinin aşılandığını ifade etti. Başkan Yalçın, başıboş hayvan ihbarlarının değerlendirilerek toplama işlemlerinin düzenli olarak devam ettiğini, amacın hem vatandaşların huzurunu sağlamak hem de sahipsiz hayvanlara güvenli bir yaşam alanı sunmak olduğunu belirtti. Talas Pati Evi, bu yönüyle Türkiye'deki diğer belediyelere de örnek teşkil ediyor. 15 bin metrekarelik alana kurulu olan ve içerisinde doğal mağaraların da bulunduğu Talas Pati Evi, Türkiye'deki üç doğal yaşam alanından biri olarak ruhsatlandırılmış durumda. Tesiste görevli veteriner hekimler ve personel tarafından patilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Merkezde halen, 73'ü yavru olmak üzere toplam 211 pati barınıyor.

Talas Belediyesi, Pati Evi Doğal Yaşam Alanını, nüfusu 75 binden fazla olan belediyelerin geçici barınma merkezi yapma zorunluluğundan yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirerek örnek bir uygulamaya imza atmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Pati Evi, Başarılı Bir Doğal Yaşam Merkezi Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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