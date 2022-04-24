Talas'ta görülmemiş 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Talas'ta görülmemiş 23 Nisan coşkusu

24.04.2022 14:33
Talas'ta görülmemiş 23 Nisan coşkusu

Talas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı muhteşem etkinliklerle kutlandı.

Talas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı muhteşem etkinliklerle kutlandı. Talas Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve 2 gün boyunca devam eden etkinliklerle dolu dolu bir bayram yaşandı.

Talas'ın Bahçelievlerde Mahallesinde bulunan Paraşüt iniş alanında düzenlenen organizasyonda tiyatro gösterilerinden çeşitli oyun gruplarına ve müzikli çocuk eğlencelere kadar pek çok etkinlik çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir 23 Nisan hatırası bıraktı. 23 Nisan Cumartesi günü başlayan ve 24 Nisan Pazar günü devam eden kutlamalara vatandaşların ilgisi büyük oldu. Büyük küçük herkesin akın ettiği etkinliklere katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a çocukların gösterdiği yoğun ilgi ise dikkat çekti. Başkan Yalçın'ın etrafından 1 dakika olsun ayrılmayan çocuklar, onunla fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Organizasyon alanına ayrıca AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da gelerek çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Organizasyonun açılışında konuşan Başkan Yalçın, çocukların en kıymetli hazine olduğunun altını çizerek, bugünün çocuklarının yarının ülke idaresine gelecek büyükler olduğunu ifade etti. Başkan Yalçın şunları söyledi; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu çocuklar, bizim en kıymetli hazinemizdir. Bu devlet başkanı için de böyle, öğretmen için de böyle anne baba içinde böyledir. Allah bağışlasın, bu çocuklar büyüdüklerinde hepsi bu ülkeye hizmet edecekler ve bizimle ilgili yanlış hesap yapanlara fırsat vermeyecekler. Herkese iyi bayramlar diliyorum."

Daha sonra sahnede çocuklarla birlikte çalan şarkılara eşlik eden Başkan Yalçın, bir çocuğu boynuna alarak şarkının ritmine ayak uydurdu. - KAYSERİ

Talas'ta görülmemiş 23 Nisan coşkusu
Talas'ta görülmemiş 23 Nisan coşkusu
Talas'ta görülmemiş 23 Nisan coşkusu
Talas'ta görülmemiş 23 Nisan coşkusu
Talas'ta görülmemiş 23 Nisan coşkusu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta görülmemiş 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


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