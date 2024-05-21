Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. yılı kutlandı - Son Dakika
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. yılı kutlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü\'nün 177. yılı kutlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. yılı, Bursa Orhaneli'de pasta keserek kutlandı. Programa Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve diğer resmi daire amirleri katıldı.

21.05.2024 14:16  Güncelleme: 14:17
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. yılı, Bursa Orhaneli'de pasta keserek kutlandı.

Bursa Orhaneli Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde gerçekleşen programa, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Tapu ve Kadastro Müdürü Dursun Kurt ve diğer resmi daire amirleri katıldı.

Dursun Kurt günün anlam ve önemini belirten konuşmasında,"21 Mayıs 1847 tarihinde kurulan "Defterhane-i Amire Kalemi" mülk ve vakıf arazileri ile ilgili işlemler için yetkili ve görevli kuruluşu olmuş ve teşkilatımızın kuruluşu olarak bu tarih kabul edilmiştir. Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete sunmak, taşınmazlar yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olarak 177 yıldır vatandaşlarımıza hizmet vermenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız" dedi.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, "2000 yıllık devlet tecrübemiz ile bütün kurumlarımız üzerlerine düşen görevi yerine getirmektedir. Vatandaşlarımızın her işleri düştüğünde güven veren ve daima güler yüzlü hizmet eden memurlarımız bu hizmetlerin görülmesinde asli unsurlarımızdır. Canla başla görevlerini yerine getiren bu kurumlarımızın hiçbir şekilde yıpratılması ve küçük düşürülmesine izin verilmemelidir. Başta Tapu ve Kadastro Müdürü Dursun Kurt'u ve çalışma arkadaşlarını özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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