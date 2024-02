Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Yerel

Şehitkamil Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 9. ve 10. sınıflara yönelik 1918-1921 Antep Savunması Kronolojisi ve Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ve okulları ödüllendirildi.

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde imzalanan protokol kapsamında ilçe genelindeki tüm 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik bilgi yarışmaları devam ediyor. Bu yıl 3'üncüsü yapılan bilgi yarışmasında, Şehitkamil Belediyesi tarafından yayınlanan ve öğrencilere ücretsiz dağıtılan 1918-1921 Antep Savunması Kronolojisi ve Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi kitaplarından hazırlanan öğrenciler, final etabında okullarını en başarılı şekilde temsil etmek için kıyasıya yarıştı.

Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm resmi ve özel liselerin 9. ile 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla dereceye giren öğrenciler ve okulları ödüllendirildi. Yarışmada dereceye giren 9. ve 10. sınıf birincilerine tam altın, okullarına dizüstü bilgisayar, ikincilere yarım altın, okuluna dizüstü bilgisayar, üçüncü olanlara ise çeyrek altın ve okuluna dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki (ŞSM) ödül törenine; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

"Bir tek gayemiz var"

Ödül töreninde öğrencilere hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte göreve geldiğimiz andan itibaren, okul öncesinden başlamak üzere mezun olup uzmanlık sınavına hazırlanan kardeşlerimizin eğitimine kadar destek verme gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar 27 tane kütüphanede özellikle liseye giriş ve üniversite giriş sınavlarında kardeşlerimize uygun ders çalışma ortamını sunmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra özellikle mezun olacak öğrencilerimize yönelik Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte çalışıyoruz. Bir tek gayemiz var; bizden sonraki neslin gerçekten ilim ve bilim ışığı altında bu ülkeyi daha ileriye taşıması. Bugün ödül töreni gerçekleştirilen bu 2 konu da aslında bununla doğrudan. Antep Savunması ile ilgili binlerce ücretsiz kitap dağıttık. Bunun içerisinden derece yapan arkadaşlarımız, bugün ödül alabilir ama bunun her birini okuyan arkadaşımız, kardeşimiz, bizim için ödül almıştır. Nihayetinde bu memleketi açlığa mahkum ederek, muhasara altına alıyorlar. İnancı doğrultusunda genç Mehmet Kamil, annesinin dahi peçesini açtırmamak adına, diğer taraftan Şahinbey, 'benim cesedimi çiğnemeden bu köprüden geçemezsiniz' diyen bir ecdattan geliyoruz. Bu yaşananların bize ders olması gerekiyor. Ben, katılımlarınızdan ve bu kitapları okuyor olmanızdan dolayı tüm öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Müdürlerimize, öğretmenlerimize göstermiş oldukları bu hassasiyet için de teşekkür ediyorum. Dereceye giren tüm öğrencilerimizi de tebrik ediyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kitaplar, çok büyük kültürel kaynaklardır"

Ödül töreninde öğrencilere hitaben konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ile göreve geldiği günden itibaren hakikaten Türkiye'ye örnek olabilecek birçok projeye beraber imza attık. Bütün projelerimiz de her zaman gençliğimize, geleceğimize, çocuklarımızın ruhuna ve gönlüne temas edebilmesine yönelik yapılan projelerdir. Anaokulundan başlayarak lise son sınıfa kadar, daha sonra da liseyi bitiren öğrencilerimize yönelik sınava hazırlık ile aile eğitimlerine kadar her türlü projede Şehitkamil Belediyemizin desteğini aldık. Bugün burada toplanmamızın sebeplerinden biri de budur. Şehitkamil Belediyemizin bastırmış olduğu kitaplar, çok büyük kültürel kaynaklardır. Hakikaten mükemmel baskısı, içerisindeki bilgi ve donanımıyla muhteşem eserlerdir. Ben her zaman bizlere desteklerini veren Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi de yürekten kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP