Germencik İNYA ile Tarım Buluşmasında

Germencik Belediyesi İNYA markasıyla 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılırken, kurulan stant davetlilerden ilgi gördü.

İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'na Türkiye'nin birçok yerinden yüzlerce üretici, firma ve marka yer aldı. Germencik Belediyesi'nin de İNYA markasıyla yer aldığı ve Germencik'in tarımsal hazinelerini sergilediği buluşmada ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle ilçenin ana geçim kaynağı olan ve dünya üretiminin dörtte üçünü tek başına gerçekleştirdiği incir çok sayıda ziyaretçinin gözdesi oldu.

4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda Germencik standının gördüğü yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Türkiye'nin her yerinden yüzlerce firma, üretici ve tarım sektörünün çeşitli paydaşlarının yer aldığı 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda Germencik Belediyesi olarak ilçemizi temsil ettik. Yoğun ilgi gören standımızda özellikle incirimiz büyük talep gördü. İlçemizin tarımsal zenginliğini tüm Türkiye'yle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çiftçi ve üreticilerimizin emek ve alın teri bizlere emanet. Onların bu çabası ve özverisini bizler de tanıtarak, duyurarak destekleyecek ve her platformda olacağız. İlçemizin hazinelerini duyurmaya, tanıtmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN