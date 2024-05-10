Burhaniye\'de Tariş Zeytinyağı Birlik Başkanı Fikret Akova\'ya kutlama ziyaretleri devam ediyor

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Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz aylarda Tariş Zeytinyağı Birlik Başkanlığı'na seçilen Fikret Akova'ya kutlama ziyaretleri devam ederken, Burhaniye 76 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Nadir Karayaz ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaretçiler kervanına katıldı. Konuklarını İzmir Çiğli'deki merkez binada kabul eden Akova, ikramlarda bulunurken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tariş Zeytinyağı Birlik Başkanı Fikret Akova, 30 yıl birlikte çalıştığı arkadaşlarını karşısında görünce mutlu oldu. Konuklarına yemek ikram eden Akova, tesisleri gezdirdi. Ziyaretçilerinin çok olduğunu kaydeden Akova, 30 yıl birlikte hareket ettiği arkadaşlarını ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi. Akova, Tarişi'i daha iyi yerlere getirmek için elbirliği ile çalışacaklarını söyledi. Ziyarete, Burhaniye 76 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Nadir Karayaz, Yönetim kurulu yeleri ve delegeler ile Tariş Müdürü Emrah Öztürk katıldı. Burhaniye Tariş Başkan Nadir Karayaz, "Kooperatifimiz Yönetim Kurulu, Kooperatif Delegeleri ve Kooperatif çalışanları olarak hayırlı olsun ziyaretine gittik. Göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı çok teşekkür eder, başarılar dileriz" diye konuştu. - BALIKESİR