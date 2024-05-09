Tarsus Belediyesi Şehir Parklarını Yeniliyor - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Şehir Parklarını Yeniliyor

Tarsus Belediyesi Şehir Parklarını Yeniliyor

Tarsus Belediyesi, şehrin parklarına yönelik yenileme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanların bakımını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Park içerisindeki oyun ve spor alanları da düzenli olarak kontrol edilip bakımı yapılıyor.

09.05.2024 18:04  Güncelleme: 18:06
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Tarsus Belediyesi, şehrin parklarına yönelik yenileme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki yeşil alanların bakımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, çimlerin kesilmesi, çiçeklerin ve bitkilerin sulanması gibi işlemler rutin olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca, park içerisindeki oyun alanları ve spor alanları düzenli olarak kontrol edilip bakımı yapılıyor. Bu sayede parkı ziyaret edenler, güvenli ve temiz bir ortamda vakit geçirebiliyorlar.

Rauf Denktaş ve Hacı Bektaşi Veli Parkı'nda gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmalarında ise çim biçme, şekilli budama, dezenfeksiyon, oyuncak grup yenilemesi ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Parkın bakım ekipleri, yeşil alanların temizlenmesi ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca, parktaki banklar ve oturma alanları da düzenli olarak temizlenip bakımı yapılıyor.

Çalışmalarla vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri ve spor yapabilecekleri bir ortamın sağlanmasını amaçlanıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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