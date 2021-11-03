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Taşdoğan'dan TARK'da önemli açıklamalar - Son Dakika

Taşdoğan'dan TARK'da önemli açıklamalar

03.11.2021 15:55
Taşdoğan'dan TARK'da önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, 55. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi'ne (TARK) katılım sağladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, 55. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi'ne (TARK) katılım sağladı.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği daveti üzerine Antalya'da düzenlenen 55. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi'ne (TARK) katılım sağlayan MHP Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, 'Türkiye'deki Anesteziyoloji ve Reanimasyon' hakkında bilgiler aktardı.

Genç hekimlere öneri

Genç hekimlere önerilerde bulunan Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, 'Öncelikle genel bir bakış açısıyla bakarsak sayıları bakımından bizde mevcut 6500 anestezi uzmanı sayısı hemen hemen dünya ortalamasına yakındır. Şu anda Türkiye'nin her hastanesinde anestezi uzmanı bulunmaktadır. Bu uzmanların yaklaşık 1000 kadarı yoğun bakımlarda görev yaptıkları için göreceli olarak anestezi uzmanı sayısı halen tam doygunluğa ulaşmamıştır. Bu sebeple genç hekim arkadaşlarımıza ameliyathanede, yoğun bakımda, algolojide, ameliyathane dışı anestezide ve mavi kod ile hastanenin her köşesinde günün son teknolojik cihazları ile uygulamalı olarak iyi bir eğitim alarak hizmet edebilecekleri bir branş olarak anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlığını tavsiye ederim" dedi.

"Amacımız anesteziye kayıplarını sıfıra indirmek"

Günümüzde gelişen teknoloji ve anestezi eğitiminin vardığı nokta itibari ile anesteziye bağlı hasta kayıplarının çok azaldığını vurgulayan MHP Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, "Ameliyathane ve yoğun bakımlarda gece gündüz çalışan bir hekim grubuyuz. Ameliyatın güvenli olarak başlaması ve sonlanması için cerrahi grupla birlikte çalışırken, yoğun bakımda hastaların hayata tutunması için 7/24 hizmet eden bir ekibiz. Günümüzde, hasta için daha az zararlı modern ilaçlar kullanarak ve hasta güvenliğini artırıcı ek tedbirler alarak anestezi ölümleri sayısını sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Çünkü bugün sahada yaklaşık 6000 anestezi uzmanı ve 2000 anestezi asistanıyla ameliyathane, yoğun bakım ve ağrı tedavilerinde halkımıza hizmet edilmektedir. Bu tabloyla, anestezi veremeyeceğimiz hiçbir hasta grubu yok. Yeni doğandan 100 yaşına kadar tüm hastalara anestezi uygulayabiliyor ve etkili olabiliyoruz. Teknoloji, bilim, tıp alanında son gelişmeler ve bizlerin gayret ve çalışmalarıyla tüm dünyada anestezi uygulamalarına atfedilen ölüm oranları 100 binde 1'e kadar geriledi. Amacımız bu değeri sıfıra indirmektir. İnşallah bunu da başaracağız" şeklinde konuştu.

"Sorunları biliyoruz, çözüm için çalışacağız"

Öte yandan yoğun bakım bilim dalının ihtiyaçlarını ve eğitimleri ile saha problemlerinin ne olduğunu bildiklerini söyleyen Milletvekili Taşdoğan, bu sorunların çözümüyle ilgili çalışmalar için kolları sıvadıklarını ve yakın zamanda çözüme kavuşturmak adına adımlar atacaklarını da vurguladı. MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak, yönetim kurulu üyelerine ve katılım sağlayan hocalara teşekkür ederek sözlerini tamamladı. - GAZİANTEP

Taşdoğan'dan TARK'da önemli açıklamalar
Taşdoğan'dan TARK'da önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi, Muhittin Taşdoğan, Milletvekili, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Taşdoğan'dan TARK'da önemli açıklamalar - Son Dakika


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