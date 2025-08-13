Taşköprü\'de Sünnet Şöleni Düzenlendi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sünnet ettirilen 75 çocuk için şölen düzenlendi. Çocuklar şölende doyasıya eğlendi.

Taşköprü Belediyesi'nin bu yıl 35'incisini düzenlediği Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında sünnet ettirilen 75 çocuk için şölen gerçekleştirildi. Sünnet olan çocuklar, Taşköprü Belediyesi önünden ailelerin de katılımıyla Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Sünnetlik kıyafetlerini giyerek şölen alanına gelen çocuklar, Taşköprü Belediyesi tarafından kurulan oyun alanlarında oynayarak keyifli vakit geçirdi. Şölende Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile ilçe protokolü ve vatandaşlar da çocukların sevincine ortak oldu.

Sünnet şöleninde halk oyunları gösterisinin ardından sünnet olan çocuklara Kaymakam Demirbağ ile Başkan Arslan ile ilçe protokolü tarafından hediyeler verildi. Adeta bir bayram havasında gerçekleşen sünnet şöleninde çocukları ve aileleri büyük mutluluk yaşadı.

"75 çocuğumuzun erkekliğe ilk adımı atmasına vesile olduğumuz için mutluyuz"

Şölende konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Bugün manevi ortamda gerçekleşen sünnet merasiminde, 75 çocuğumuzun erkekliğe ilk adımı atmasına vesile olduğumuz için ayrıca mutluyuz. Bu çocuklarımızın gelecek hayatlarında vatana ve millete hayırlı bir insan olmasını diliyorum. Sünnet olan çocuklarımızın ailelerine Allah daha nice mürüvvetlerini görmeyi nasip etsin. Bu manevi programın hazırlanmasında her türlü desteğini esirgemeyen ilçemizin çok değerli hayırsever işadamı Sadi Kaya'ya ve ailesine teşekkürü bir borç biliyorum. Bu vesile ile ailelerimizi tebrik ediyor, erkekliğe ilk adımını atan yavrularımıza ise sağlıklı ve hayırlı bir hayat diliyorum" dedi.

Başkan Arslan, ayrıca 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlerine tüm Kastamonu halkını davet etti.

Daha sonra konuşan Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirbağ ise, "Bugün 75 çocuğumuz Taşköprü Belediyemizin organizasyonunda güzel bir sünnet töreninde bir araya gelmiş, ailelerimiz için bu fevkalade anlamlı etkinliği bir arada icra etmiş bulunmaktadırlar. Bu kapsamda tabii ki ilçemizin kıymetli iş adamı Sadi Kaya'ya ve ailesine çok teşekkür ediyoruz verdiği desteklerden dolayı" diye konuştu.

Sünnet şöleninin sonunda Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirbağ ile Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan tarafından etkinliğe destek olan işadamı Sadi Kaya ve Taşköprü İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yüksek Kutla ile Taşköprü Devlet Hastanesi görevlilerine plaket verdi. - KASTAMONU