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Taşova'da 'Teröre lanet' mitingi düzenlendi - Son Dakika
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Taşova'da 'Teröre lanet' mitingi düzenlendi

Taşova'da 'Teröre lanet' mitingi düzenlendi Amasya'nın Taşova ilçesinde 'teröre lanet mitingi' düzenledi.

Taşova\'da \'Teröre lanet\' mitingi düzenlendi
13.01.2024 - 20:04,
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Taşova'da 'Teröre lanet' mitingi düzenlendi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde 'teröre lanet mitingi' düzenledi. Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ı toprağa veren Taşovalılar teröre tepki gösterdi.

Taşova Gençlik Platformu'nun düzenlediği mitingde siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar terörü lanetledi. Operasyonlarda şehit olan Mehmetçikler için dualar edildiği mitingde çocuklar ellerine aldığı bayraklarla vatan sevgilerini göz önüne serdi.

Taşova Gençlik Platformu adına konuşma yapan Mehmet Şenel, "Toprak bütünlüğümüzü korumak, birlik ve beraberliğimizi sağlamak adına şanlı ordumuz operasyonlarını sürdürmektedir. Gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, aziz Türk milleti ve kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz" dedi.

Teröristlere ve destekçilerine seslenen Şenel, "Bizleri bölemezsiniz. Bizleri bu vatan sevdasından vazgeçiremezsiniz. Bizler bu vatan uğruna bir öldüysek yeri geldiği zaman bin doğmayı biliriz. Gün bu hainlere dimdik ayakta olduğumuzu gösterme günüdür. Bölücü terör örgütü PKK ve yandaşlarını lanetliyor, aziz milletime baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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