Tatilcilerin dönüş kuyruğu - Son Dakika
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Tatilcilerin dönüş kuyruğu

04.05.2022 21:05

- Tatilcilerin dönüş kuyruğu Ramazan Bayramı tatili için Muğla'ya gelen vatandaşlar Menteşe İzmir-Denizli yol ayrımında uzun kuyruklar oluşturdu.

- Tatilcilerin dönüş kuyruğu

Ramazan Bayramı tatili için Muğla'ya gelen vatandaşlar Menteşe İzmir- Denizli yol ayrımında uzun kuyruklar oluşturdu.

MUĞLA - 5 günlük Ramazan Bayramı tatili için Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Datça ilçelerine gelen vatandaşlar, dönüşte Menteşe ilçesi girişindeki İzmir-Denizli yol ayrımında uzun kuyruklar oluşturdu.

Geçen yıllarda dini bayram tatillerinde yaşanan yoğunluğun yaşanmadığı Muğla bölgesinde Ramazan Bayramı tatilinin 5 gün sürmesi yoğunluğun azalmasına neden oldu.

Cuma akşamı araçları ile yola çıkan vatandaşlar Cumartesi-Çarşamba 5 gün tatil yaptı. Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum dışında Marmaris, Datça, Ortaca, Dalaman ve Fethiye gibi ilçelerinde tatillerini yapan vatandaşlar Ankara ve İzmir- İstanbul dönüşünün teke geçiş noktası Menteşe'de yoğunluğa sebep oldu.

Akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Devrant rampası inişinde Denizli-Ankara istikametine seyredecek araçlar ile İzmir-İstanbul istikametine seyredecek araçlar kavşakta uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Tatilcilerin dönüş kuyruğu
Tatilcilerin dönüş kuyruğu
Tatilcilerin dönüş kuyruğu
Tatilcilerin dönüş kuyruğu

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Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı Tatilcilerin dönüşü sürüyor Tatilcilerin dönüşü sürüyor

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tatilcilerin dönüş kuyruğu - Son Dakika


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