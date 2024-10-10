Tatvan'da 20 Engelliye Akülü Araç Dağıtıldı - Son Dakika
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Tatvan'da 20 Engelliye Akülü Araç Dağıtıldı

Tatvan\'da 20 Engelliye Akülü Araç Dağıtıldı

Tatvan'da ihtiyaç sahibi 20 engelliye akülü araç dağıtımı yapıldı, aileler mutluluk yaşadı.

10.10.2024 14:25
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde ihtiyaç sahibi 20 engelliye akülü araç dağıtımı gerçekleştirildi.

Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kapalı spor salonunda düzenlenen törende konuşan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, kamu hizmetlerinin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını vurgulayarak, devletin tüm vatandaşlarına şefkat elini uzattığını ifade etti. Demir, "Hiçbir vatandaşımız devletimizin ilgisinden ve şefkatinden mahrum bırakılmamıştır. Kamu çalışmalarının yanında, sivil toplum ve hayırsever vatandaşların katkıları toplumsal barışa güç katmıştır" dedi.

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ise "Polis memuru Mustafa Şahin ve iş adamı Fatih Adabağ'ın öncülüğünde, ilçemize 20 akülü araç gönderildi. Biz de bu araçları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Aileler ve çocuklar büyük bir mutluluk yaşadı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Program, akülü araçların dağıtımı ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Etkinliğe, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, hayırsever iş adamı Fatih Adabağ adına Oğuz Adabağ, kurum amirleri ve aileler katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tatvan'da 20 Engelliye Akülü Araç Dağıtıldı - Son Dakika

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