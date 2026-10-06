Tatvan'da mesleki eğitim toplantısında öğrenci ve işletme süreçleri değerlendirildi - Son Dakika
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Tatvan'da mesleki eğitim toplantısında öğrenci ve işletme süreçleri değerlendirildi

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Tatvan\'da mesleki eğitim toplantısında öğrenci ve işletme süreçleri değerlendirildi
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Bitlis Tatvan'da mesleki eğitim merkezi, TATSO ve esnaf odası iş birliğiyle düzenlenen toplantıda öğrencilerle işletmeler arasındaki süreçler değerlendirildi. Programda eğitimcilere ve işletme yetkililerine psikoloji, iş sağlığı ve güvenliği ile yanlış uygulamalar anlatıldı.

Bitlis'in Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ile Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde "Mesleki Eğitim Merkezleri İşletme Toplantısı" düzenlendi.

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenciler ile işletmeler arasındaki süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla TATSO konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, mesleki eğitim merkezlerinde görev yapan eğitimciler, oda başkanları ve işletme yetkilileri bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aydın ve Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Gani Aldanmaz, tarafından konuşmalar yapıldı.

Konuşmasında mesleki eğitimin nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi açısından önemine dikkat çeken TATSO Başkanı Bilal Adabağ, işletmeler ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Toplantının devamında Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Rehber Öğretmeni Müslüm Şimşek tarafından "15-18 yaş grubu öğrencilerin psikolojisini anlama" konulu bilgilendirme yapıldı.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Fatih Sayım ise iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Zaid Doğru da, "Mesem İşletmelerince bilinen yanlış uygulamalar" başlıklı sunum yaptı.

Programda konuşan Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Zaid Doğru, mesleki eğitimdeki güncel gelişmelere ve iş dünyasıyla kurulan iş birliğinin önemine dikkat çekti. Doğru, gençlerin sahada daha donanımlı yetişmesi ve pratik eğitim süreçlerinin desteklenmesi için yerel işletmelerin katkısının büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, katılımlarından dolayı tüm sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Programın son bölümünde katılımcıların soru, cevap ve önerileri alınarak işletmelerin karşılaştığı konular değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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