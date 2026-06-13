Tatvan'da Minik Sanatçılar Sergi Açtı - Son Dakika
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Tatvan'da Minik Sanatçılar Sergi Açtı

Tatvan\'da Minik Sanatçılar Sergi Açtı
13.06.2026 12:30
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Tatvan'da ilkokul öğrencileri, sanat sergisiyle yeteneklerini sergileyerek büyük beğeni topladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan resim ve sanat sergisi, yoğun katılımla ziyaretçilere kapılarını açtı.

Tatvan Vakıfbank İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan "Maarifin Kalbinde Renklerle Büyüyen Yetenekler" adlı resim ve sanat sergisi, yoğun katılımla ziyaretçilere kapılarını açtı. Düzenlenen sergide, öğrencilerin hayal dünyalarını, duygularını ve yeteneklerini yansıtan birbirinden özel çalışmalar sanatseverlerle buluştu. Küçük yaşlarına rağmen ortaya koydukları eserlerle büyük beğeni toplayan öğrenciler, azim ve emekle nelerin başarılabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Vakıfbank İlkokulu 2/A sınıfı öğrencilerinin uzun süren hazırlık sürecinin ardından oluşturduğu sergide; kum boyama, alçı taşı boyama, taş boyama, tişört boyama, bez çanta boyama, tuval boyama, ahşap boyama ve keçe boyama olmak üzere 8 farklı kategoride toplam 250 eser yer aldı. Renklerin ve hayal gücünün buluştuğu çalışmalar ziyaretçilerden tam not aldı.

Davetliler stantları tek tek gezerek öğrencilerin hazırladığı eserleri inceledi ve minik sanatçıları tebrik etti.

Sergi davetiyesinde de yer aldığı gibi öğrencilerin hayal dünyalarını ve yeteneklerini yansıtan çalışmalar, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşattı. Minik sanatçıların büyük emeklerle hazırladığı eserler, sanatın çocukların gelişimindeki önemini bir kez daha ortaya koydu.

Katılımın oldukça yüksek olduğu etkinlikte, öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmazken, ortaya çıkan eserler geleceğin sanatçılarına dair umut verdi. Öğrencilerin gönüllerinden taşan renklerin yetenekleriyle buluştuğu sergi, ziyaretçilerden tam not alarak Tatvan'da sanat dolu bir güne sahne oldu.

Serginin açılışına, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, şube müdürleri, Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Zahit Doğru, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tatvan'da Minik Sanatçılar Sergi Açtı - Son Dakika

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