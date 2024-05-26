Tatvan Kaymakamı İncekaya Mezrası ve Kraterini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Tatvan Kaymakamı İncekaya Mezrası ve Kraterini Ziyaret Etti

Tatvan Kaymakamı İncekaya Mezrası ve Kraterini Ziyaret Etti

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Kaymakamı Dr. Remzi Demir, İncekaya mezrası ve İncekaya kraterine gezi ve inceleme ziyaretinde bulundu. Tatvan Kaymakamlığı tarafından basılacak olan 'Tatvanname' kitapları için çalışmalar devam ediyor. İncekaya mezrası ve krateri, kitapta yer alacak turizm destinasyonlarından biri olarak belirlendi. Kaymakam Demir ve ilçe protokol üyeleri, kraterin zirvesine tırmanarak bölgenin doğal güzelliklerini inceledi. Ardından İncekaya mezrasını ziyaret eden Kaymakam Demir, mezra sakinleriyle görüşüp çocuklara hediyeler ve kitaplar dağıttı.

26.05.2024 10:48
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Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, ilçe protokolü ile birlikte İncekaya mezrası ve İncekaya kraterine gezi ve inceleme ziyaretinde bulundu.

Tatvan Kaymakamlığı tarafından bu yıl yeni güncel serilerinin basılması için çalışma başlatılan "Tatvanname" kitaplarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. İlçenin tarihi ve turistik mekanlarının da yer alacağı kitap çalışması kapsamında, kitapta yer alacak turizm destinasyonlarının biri olan İncekaya mezrası ve İncekaya kraterine gezi ve inceleme ziyareti gerçekleştirildi. Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir ve ilçe protokol üyelerinin yer aldığı program çerçevesinde ilk olarak İncekaya kraterinin zirvesine tırmanış gerçekleştirildi. Krater zirvesine çıkarak çanak boyunca gezi ve incelemelerde bulunan protokol üyeleri, bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekti.

Krater ziyareti sonrası İncekaya mezrasını da ziyaret eden Kaymakam Demir, mezra sakinleriyle görüşüp, mezrada karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler ve kitaplar verdiler. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tatvan Kaymakamı İncekaya Mezrası ve Kraterini Ziyaret Etti - Son Dakika

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