Tavandan kuaförün ortasına düştü - Son Dakika
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Tavandan kuaförün ortasına düştü

07.12.2022 12:55

- Tavandan kuaförün ortasına düştü Çin'in Henan eyaletinde bir kuaför salonunda çalışan kişi, havalandırmadaki sorunu anlamak için çıktığı havalandırma boşluğunda tavanın çökmesi sonucu salonun ortasına düştü.

- Tavandan kuaförün ortasına düştü

PEKİN - Çin'in Henan eyaletinde bir kuaför salonunda çalışan kişi, havalandırmadaki sorunu anlamak için çıktığı havalandırma boşluğunda tavanın çökmesi sonucu salonun ortasına düştü.

Çin'in Henan eyaletine bağlı Xinyang şehrinde bir kuaför salonunun havalandırmasında arıza meydana geldi. Sorunu anlamak için havalandırma boşluğuna çıkan Liu Soy isimli çalışan, tavanın çökmesiyle birlikte kuaför salonunun ortasına düştü. Soy, kazadan yara almadan kurtulurken, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından kısa sürede viral oldu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Tavandan kuaförün ortasına düştü - Son Dakika

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