Tavşanlı'da Mesleki Ortaokul Açılıyor

Kütahya'da bir ilk olacak Mesleki Ortaokul, Tavşanlı'da açılıyor

Başlangıçta 30 öğrenciyle eğitime başlayacak olan okul, öğrencilere hem genel derslerde destek olacak hem de ilgi alanlarına göre mesleki beceriler kazandıracak

Lise eğitimine başlamadan önce mesleki eğitime dair bir ön hazırlık yapma imkanı bulan öğrenciler, gelecek kariyerlerine daha bilinçli ve sağlam adımlarla ilerleyebilecek

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi, eğitimde önemli bir ilke imza atıyor. Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Mesleki Ortaokul açılıyor. Bu yenilikçi adım, kaliteli ve nitelikli personel yetiştirme hedefiyle, bölgedeki mesleki eğitime taze bir soluk getirecek ve öğrencilere erken yaşta mesleki yönelim kazandırma fırsatı sunacak.

Okul Müdürü Harun Alparslan, açılacak olan bu özel ortaokulun hedeflerini, "Mesleki ortaokul açılmasıyla birlikte, öğrencilerimize hem akademik başarı hem de mesleki yönelim anlamında güçlü bir temel oluşturmayı hedefliyoruz. Bu sayede meslek lisesine geçişte adaptasyon süreci kolaylaşacak ve gençlerimizin sektöre daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasını sağlayacağız." diye anlattı.

Başlangıçta 30 öğrenciyle eğitime başlayacak olan Mesleki Ortaokul, öğrencilere hem genel derslerde destek olacak hem de ilgi alanlarına göre mesleki beceriler kazandıracak bir müfredat sunmayı amaçlıyor. Bu sayede, lise eğitimine başlamadan önce mesleki eğitime dair bir ön hazırlık yapma imkanı bulan öğrenciler, gelecek kariyerlerine daha bilinçli ve sağlam adımlarla ilerleyebilecekler.

Bu önemli eğitim fırsatından yararlanmak isteyen öğrenciler için başvurular 12 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. Kütahya ve çevresindeki öğrencilerin ve velilerin, bu yeni nesil eğitim modelini değerlendirmeleri ve başvuru sürecini kaçırmamaları önem taşıyor.

Ayrıca, okulda 17 Haziran'da bir seviye tespit sınavı yapılması planlanıyor. Okul Müdürü Alparslan, çocuklarını Mesleki Ortaokul'a göndermek isteyen velilere çağrıda bulunarak, "Başvuruları şahsen okulumuzda alıyoruz. Burada bir müdür yardımcımız bu işle ilgileniyor. Eğer çocuğunu okulumuza göndermek isteyen velilerimiz varsa buyursunlar gelsinler. Sormak istedikleri sorulara cevaplarını verelim, anlatalım. Herkesi bekliyoruz." dedi.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bu girişimi, mesleki eğitime olan ilgiyi artırması ve nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.