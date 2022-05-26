Tavşanlı'da 'Ressam Abdullah Taktak Resim Sergisi' geleneksel hale getiriliyor - Son Dakika
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Tavşanlı'da 'Ressam Abdullah Taktak Resim Sergisi' geleneksel hale getiriliyor

26.05.2022 12:54

Tavşanlı'da 'Ressam Abdullah Taktak Resim Sergisi' geleneksel hale getiriliyor Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde resim sergisi açtı.

Tavşanlı'da 'Ressam Abdullah Taktak Resim Sergisi' geleneksel hale getiriliyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde resim sergisi açtı.

Okul Müdürü Abdullah Öztürk, bu sene ilki düzenlenen 'Ressam Abdullah Taktak Resim Sergisi'ni geleneksel hale getireceklerini vurguladı.

Tavşanlılı Ressam Abdullah Taktak'a ait ve Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren resimlerin yer aldığı sergide, ayrıca bazı öğrencilerin başarılı eserleri de yer buldu.

Sergi açılışında öğrencileri, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Dinçer, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti başkan ve temsilcileri ile İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, İlçe Jandarma Komutanı Selahi Kayar, DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü İsmet Çelik ve İşçi Bulma Kurumu Müdürü Muhterem Aksoy yalnız bırakmadı.

Resim sergisinde yağlı boya tabloları bulunan merhum ressam Abdullah Taktak'ın oğlu Saim Taktak, babasının adına açılan bu resim sergisinden oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Taktak, "Sanatçıların değeri öldükten sonra bilinir diye bir deyim vardır. Babamı ise Tavşanlı ve havalisi sağlığında onore etmişti. Onun ismi okullara, üniversitelerde dershanelere, parklara, bahçelere, sokak ve caddelere, birçok yere ismi verildi. Mutlu bir ömür sürdü. Vefat edeli 18 yıl olmuştu ve ismi anılmamaya başlamıştı. Bu da benim içimde bir dertti. Ben bunu bir yerlere uyarıda bulunsam bana yakışmazdı. İçimde bir burukluk vardı ve bugün bu resim sergisi benim için sürpriz oldu, son derece mutlu oldum. Babam, bundan yaklaşık 90 yıl önce gençlik yıllarında Ada mesire alanında resim yaparken Kütahyalı ünlü ressam Ahmet Yakupoğlu onu görüyor. Tanışıyorlar ve babam uzun yıllar Ahmet Yakupoğlu'nun tesiri altında çalışmaları oldu, sonra belli dönem sonrasında kendi tarzını buldu. Bu tarz dünyada belki de tek babam Abdullah Taktak'a ait fırça darbeleri, renk ahengiydi" diye konuştu.

Tavşanlı'da 'Ressam Abdullah Taktak Resim Sergisi' geleneksel hale getiriliyor
Tavşanlı'da 'Ressam Abdullah Taktak Resim Sergisi' geleneksel hale getiriliyor
Tavşanlı'da 'Ressam Abdullah Taktak Resim Sergisi' geleneksel hale getiriliyor
Tavşanlı'da 'Ressam Abdullah Taktak Resim Sergisi' geleneksel hale getiriliyor

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Kaynak: İHA

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