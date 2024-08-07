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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Subaşı Mahallesi Cennet Sokak ile Ekrem Ödemiş Bulvarı'nın kesiştiği noktada saat 23.37 sıralarında yaşandı. Sürücü M.G.'nin kullandığı motosiklet ile M.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.