Tavşanlı'da Yeni At Çiftliği Açıldı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Yeni At Çiftliği Açıldı

Tavşanlı\'da Yeni At Çiftliği Açıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde at severler için yeni bir çiftlik açıldı, yoğun ilgi görüyor.

13.10.2024 10:55
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde at severler için yepyeni bir yaşam alanı eklendi.

Harmancık karayolu üzerinde Sorkun boğazı mevkiinde kapılarını açan at çiftliği, ilk haftasında yoğun ilgiyle karşılaştı.

Doğanın içinde, atlarla iç içe huzurlu saatler geçirmek isteyenler için ideal bir adres olan çiftlikte, deneyimli eğitmenler eşliğinde at binme eğitimleri de veriliyor. Hem doğayla baş başa kalmak hem de yeni bir şeyler öğrenmek isteyenler için harika bir fırsat sunan at çiftliği, kısa sürede bölgenin en popüler mekanlarından biri olmaya aday.

Yeni açılan at çiftliğine çocukları ile birlikte ziyaret eden vatandaşlardan Celalettin Altay, daha önceleri Bursa, Balıkesir ve Eskişehir gibi komşu illere gittiklerini ancak açılan ilçede açılan ar çiftliği ile at severlerin aileleri ile eğlenerek güzel vakit geçirebileceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavşanlı'da Yeni At Çiftliği Açıldı - Son Dakika

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