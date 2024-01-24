Tayvan\'da Soğuk Hava Dalgası: Son 48 Saatte 145 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayvan'ı etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle son 48 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e çıktı.

Çin ile egemenlik ihtilafında olan Tayvan'ı etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar 10 derecenin altına düştü. Aşırı soğuklar nedeniyle son 2 gün içerisinde 145 kişi hayatını kaybetti. Ulusal İtfaiye Ajansı'ndan (NFA) yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin kronik hasta ve aynı zamanda yaşlılar olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin ölüm sebebi ise ani kalp durması olarak açıklandı. NFA açıklamasında özellikle kalp-damar hastaları ve yaşlılara, etkisi önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenen devam soğuk hava şartlarına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.

Yeni Taipei Şehri İtfaiye Şefi Li Ching-an, ısınmak için soba kullanacak olan Tayvan halkının havalandırmaya dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. - TAİPEİ