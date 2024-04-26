Tayvan'ın Hualien şehrinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Yerel

Tayvan'ın Hualien şehrinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan, 3 Nisan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Hualien şehrinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem, başkent Taipei ve çevre illerde de hissedildi. Henüz can ve mal kaybı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

26.04.2024 22:04
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Tayvan'ın doğusunda bulunan Hualien şehrinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan, 3 Nisan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Merkezi Hualien şehri olarak belirlenen depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. Yerel saatle 02.21'de yaşanan sarsıntı başkent Taipei ve çevre illerde de hissedilirken, can ve mal kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hualien'de 3 Nisan'da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 17 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla kişi ise yaralanmıştı. - TAİPEİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tayvan'ın Hualien şehrinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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