TBMM Başkanı Şentop, polislerle bayramlaştı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, polislerle bayramlaştı

03.05.2022 00:58
TBMM Başkanı Şentop, polislerle bayramlaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramı geçirmek için geldiği memleketi Tekirdağ'da polislerle bayramlaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramı geçirmek için geldiği memleketi Tekirdağ'da polislerle bayramlaştı.

Bayramı geçirmek için memleketi Tekirdağ'a gelerek ziyaretler gerçekleştiren TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Rumeli İskelesinde düzenlenen halkla bayramlaşma programının ardından Tekirdağ Polisevine geçerek Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve emniyet mensupları ile bayramlaştı.

Şentop, kendisini karşılayan polislerle teker teker bayramlaşarak polisevi bahçesinde düzenlenen kutlama programına katıldı. Burada polisler ile bir süre sohbet eden Şentop, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen bayramlaşma etkinliğine katılmak üzere polisevinden ayrıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına gerçekleşecek bayramlaşma töreninin ardından Zübeyde Hanım Huzurevi ve Çocuk Evini de ziyaret edecek olan Şentop, son olarak Tekirdağ'daki şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlaşacak.

Şentop'un ziyaretlerine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in yanı sıra protokol üyeleri de eşlik etti. - TEKİRDAĞ

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Mustafa Şentop, Tekirdağ, Fındık, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TBMM Başkanı Şentop, polislerle bayramlaştı - Son Dakika


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