Tekirdağ Kapaklı'da Gençler Ramazan Davulcusuyla Oynadı - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da Gençler Ramazan Davulcusuyla Oynadı

Tekirdağ Kapaklı\'da Gençler Ramazan Davulcusuyla Oynadı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde gece saatinde işten çıkan gençler, ramazan davulcusuna denk gelmesiyle birlikte davul eşliğinde oynadı. Gençlerin oyununa katılan davulcuyla ortaya güzel görüntüler çıktı.

29.03.2024 18:54  Güncelleme: 18:56
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde gece saatinde işten çıkan gençler, ramazan davulcusuna denk gelmesiyle birlikte davul eşliğinde oynadı.

Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede çalışan gençler, Ramazan ayının 18. günü olan 29 Mart Cuma günü saat 03.00'da işten çıktı. Yıllardan beri devam eden bir gelenek olan sahur saatinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları uyandırmak için davul çalan ramazan davulcusuna denk gelen gençler, oynamadan duramadı.

Ramazan davulcusunun da gençleri fark ederek onlara katılmasıyla ortaya güzel görüntüler çıktı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ Kapaklı'da Gençler Ramazan Davulcusuyla Oynadı - Son Dakika

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